〔专栏节选〕小心！中国经济减速--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月12日出版的当期「老谢开讲」专栏)

全球经济恶化，欧洲央行（ＥＣＢ）在七月四日宣布降息一码，将基准利率从一％降到Ｏ．七五％，创下历史新低纪录。同一时间，英国也宣布第三次量化宽松措施，推出五百亿英镑买债计画。

最受瞩目的则是中国人民银行在不到一个月时间，宣布第二次降息。人民银行出乎市场预料地，突然宣布从七月六日起实施不对称降息，将贷款利率浮动区间扩大到Ｏ．七倍，这是继六月八日宣布降息一码后最大的动作。人行宣布七月六日起，金融机构半年期存款利率下降Ｏ．二五％，一年期贷款利率下调Ｏ．三一％，其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整。

**降息、量化宽松政策为世界带来反效果**

但是最值得注意的是人行的存贷款利率不对称降息。上一次降息时，人行才将贷款利率浮动区间下限从Ｏ．九倍调整为Ｏ．八倍，如今又进一步调整为Ｏ．七倍，让贷款的下调空间拉得更大。以一年期贷款为例，人行规定的利率从六．三一％下调到六％，名目降息利率是Ｏ．三一％，但浮动下调区间从Ｏ．八倍改为Ｏ．七倍，金融机构的一年期贷款利率可以从降息前最优惠的五．Ｏ四八％，下调到四．二％，实际可减的利率为Ｏ．八四八％，已超过名目降息的二．七倍。

另一方面，为了支持大型项目的大型投资，长期贷款的实际利率还有更大的减幅。人行规定的五年期以上贷款基准利率从降息前的六．八％，下调到降息后的六．五五％，名目降息Ｏ．二五％，不过由于利率下调幅度扩大，利率可从原本最优惠的五．四四％，下调到四．五八五％，也就是可实际降息Ｏ．八五五％，是名目降息的三．四二倍。

人行透过不对称降息的安排，将贷款利率浮动区间拉大，使得贷款降息翻两番，不仅大大纾解企业贷款压力，也同时使得降息效应对实体经济发展支持力道倍增。在「稳增长」的这个大前提下，人行连续两个月的二次降息，并透过扩大贷款利率浮动区间的下限巧妙安排，这个宽松货币的动作之大近年罕见，人民银行这次降息大动作可说镇慑全世界；但是奇特的是，不论是ＥＣＢ的降息，或英国执行第三次量化宽松，乃至中国人民银行超级大动作，对国际金融市场却都出现了令人意想不到的反效果。

全球为经济所采取的降息、量化宽松政策，金融市场却不买帐。首先是欧美股市联袂下挫，德国股市连挫三天，德国ＤＡＸ指数从六六四一．六六点下跌到六三七五．六九点；法国股市从三二八八．五一点跌到三一三九．Ｏ五点；美国股市也连跌三天，道琼指数从一二九六一．三点跌到一二六八六．五七点。

欧美股市连续下跌，当然冲击全球股市，不过最令人意外的是中国。中国股市一向是标准的「政策市」，政府政策一向主导股市的多空发展，这次人行大动作降息，且这个不对称降息可说特别为企业量身订做的缓步降息，但深沪股市却是喝倒彩。

上海Ａ股连续下跌，竟写下二二七一．Ｏ八点的今年最低纪录，上证也跌到二一六八．六一点，沪深三ＯＯ指数也创下二四Ｏ二．三七点的最低纪录，上证在金融海啸前一度大涨到六一二四．Ｏ四点，上海Ａ股也曾写下六四二九．六八点的空前纪录，如今只剩天价三分之一，但是降息利多，股市却不涨反跌，可以看出市场信心的脆弱。

**工业用材料涨幅有限 显示中国经济降温**

除了股市下挫外，欧洲央行降息冲击了欧元汇价，欧元再度写下一．二二三五的新低，英镑表现相对比欧元强劲。欧元走跌，也让美元指数再度走高，美元在欧盟峰会取得重大决议之前，一度来到八三．五四二，这次ＥＣＢ降息，欧元走软，美元指数来到八三．四三一，些微之差就可突破新高。美元走高，也让一些商品货币，如澳币、纽币、巴西里拉、俄罗斯卢布纷纷回软。

最值得探讨的是每次中国降息，大家对中国经济充满了乐观期待，原物料行情都大幅度上涨，但这次商品市场却出乎预期的反应冷淡。尤其是生产要素的原物料价格，在人行与欧洲央行降息后，镍价跌到每吨一六一五Ｏ美元，对照五一八ＯＯ美元的天价，只剩不到三分之一；铅价每吨在一八四Ｏ美元，与三八九Ｏ．一五美元天价相比，也仅剩不到一半；铜价每吨在七四八六美元，与天价一Ｏ一九Ｏ美元也相去甚远；其他如棉花每磅七Ｏ．七八美分，与去年埃及茉莉花革命时创下的二二七美分，也有一段差距。

全球瞩目的油价从每桶一一Ｏ美元跌到七十七．二八美元，之后又翻回八十六．七美元，也仅是跌深反弹。北海布仑特原油跌到八十八美元后，勉力站回一百美元，比起先前的一二八美元仍有一段差距。工业生产用的材料涨幅有限，只有农产品因为气候变化大，黄豆价格创了历史新高，玉米、小麦行情也大涨，这些情况都显示中国经济降温趋势已十分明朗。

本周起，中国将密集公布各项宏观经济数据，其中较受瞩目的六月份ＣＰＩ（消费者物价指数）只有二．二％，持续创了今年新低。中国通膨从去年逐月降温，今年压力已大大减轻，从二月三．二％，三月三．六％，四月三．四％，五月三％，六月再创新低，通膨压力不大，给了人行有更大宽松银根的筹码。

另外，中国六月出口在欧美经济降温中，成长力道趋缓已是不争的事实。大家更瞩目的第二季ＧＤＰ（国内生产毛额）成长很可能从首季的八．一％再降到七．六％，「保八」正式弃守。中国财新网最近综合二十家金融机构的报告，显示除了有一家预测八％，其他十九家都预测跌破八％，最低只有七．二％，预测的中间值是七．六％，是连续第六个季度回落，也创下三年多以来最低值。中国去年四个季度的ＧＤＰ成长值分别是九．七％、九．五％、九．一％、八．九％，经济成长率逐季下降，显示中国经济未来发展严峻。

**前车之监 不会再出现大规模振兴经济措施**

眼看着ＣＰＩ显着回落，中国最担心的通膨已经舒缓，但是有过Ｏ八年四兆元人民币刺激经济留下严重后遗症，预料政府不会再推出更大规模的振兴经济措施。值得注意的是，国务院总理温家宝特别强调，千万不要让房地产反弹，显然温家宝已注意到房地产泡沫调整的严重性。

这次中国降息，股市与房地产都是受益的行业，不过人行却在公告里重申个人住房贷款利率浮动区间不做调整，也就是说这次不对称降息，房地产贷款不在此限。人行仍然严格执行差别化的各项住房信贷政策，抑制投机性购房，绝不让房地产泡沫继续吹大。

可见中国国务院受到Ｏ八年扩大内需方案，释出庞大热钱，资金跑去炒房，造成尾大不掉后遗症；这次面对经济降温，中央已不敢再肆无忌惮采取宽松措施，只能走一步看一步，以稳健的步伐来保持「稳增长」的目标。

不过整体来看，中国经济仍然面临多重挑战，首先是「国进民退」，逐渐酿成的民企风暴。去年美国的「浑水报告」（Mu