〔国际油市〕挪威油田重启,两年内不得罢工

* 今后两年内罢工均属非法

* 政府介入,防止石油业停工

路透奥斯陆7月10日电---在挪威政府介入后,该国部分主要油气田周二重启运作.工人们对养老金和退休问题仍然不满,但至少两年内无法再采取罢工行动.

之前挪威7,000名离岸石油工人中约10%进行罢工,要求在62岁拿到全额养老金退休,造成挪威石油产量下降13%,天然气产量减少4%.挪威石油工人待遇在全球业界算是最好的.

"我们不会放弃,但目前,要两年后才能合法采取新行动."Industri Energi领袖Leif Sande表示.Industri Energi是6月24日进行罢工的三个工会中最大的一家.

这场罢工导致油价升至100美元以上,因外界担心全球第八大石油出口国挪威的供应完全中断.挪威也是全球第二大管道输送天然气出口国.

雇主们扬言将挪威大陆架完全关闭,施压政府介入并强迫这个战略行业进行和解.

挪威政府在周一的停工期限最后时刻介入,勒令工人返回工作,协助缓解供应疑虑.

石油业和工会间的关系是根据一份主要协议,该协议设定了谈判和罢工期间的基本行为规则,薪资和契约协商每两年进行一次.

几周内将对薪资协议进行强制仲裁.(完)