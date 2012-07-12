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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:43 BJT

****主要国家经济指标预测--7月12日****

路透7月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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7月11日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- +13,407

外资投资日本股市(亿日圆) -- -500

7月12日(四)

0130 澳洲就业人口变动(人) 6月 -- +38,900

全职就业人数变动(人) -- +46,100

失业率 5.2% 5.1%

就业参与率 65.4% 65.5%

0100 韩国央行利率决议 7月 -- 3.25%

0300 日本央行利率决议 7月 -- 0.10%

0530 法国HICP(较前月) 6月终值 0.0% -0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.3%

0600 德国趸售物价指数(较前月) 6月 -0.7% -0.7%

(较上年同期) +1.5% +1.7%

0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 0.0% -0.8%

(较上年同期) -3.3% -2.3%

1230 加拿大新屋价格 5月 +0.2% +0.2%

1230 美国出口价格 6月 -0.3% -0.4%

进口价格 -1.7% -1.0%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月7日当周 37.2 37.4

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.575

续请失业金人数(万人) 6月30日当周 330.0 330.6

1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 赤字750.0 赤字1,246

2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- +3.2%

进口物价(较上年同期) -- +2.1%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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7月10日(二)

2350 日本企业商品物价指数(较上月) 6月 -0.6% --

(较上年同期) -1.3% --

7月11日(三)

0030 澳洲消费者信心指数 7月 99.1 --

0130 澳洲房屋融资(较前月) 5月 -1.2% +0.7%

0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 +9.2% --

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 5月 赤字41 --

1100 美国抵押贷款指数 7月6日当周 799.9 --

再融资指数 4,369.3 --

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差486.8 逆差485

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 逆差7.9 逆差3.8

出口(亿加元) 388.75 392.0

进口(亿加元) 396.68 395.5

1400 美国趸售(批发)库存 5月 +0.3% +0.3%

趸售销售 -0.8% +0.3%

2245 新西兰食品价格指数 6月 +1.4% --(完)

--编译 王冠中/王洋;审校 张荻

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