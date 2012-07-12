主要国家经济指标预测--7月12日****

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透7月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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7月11日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- +13,407
外资投资日本股市(亿日圆) -- -500
7月12日(四)
0130 澳洲就业人口变动(人) 6月 -- +38,900
全职就业人数变动(人) -- +46,100
失业率 5.2% 5.1%
就业参与率 65.4% 65.5%
0100 韩国央行利率决议 7月 -- 3.25%
0300 日本央行利率决议 7月 -- 0.10%
0530 法国HICP(较前月) 6月终值 0.0% -0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
0600 德国趸售物价指数(较前月) 6月 -0.7% -0.7%
(较上年同期) +1.5% +1.7%
0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 0.0% -0.8%
(较上年同期) -3.3% -2.3%
1230 加拿大新屋价格 5月 +0.2% +0.2%
1230 美国出口价格 6月 -0.3% -0.4%
进口价格 -1.7% -1.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月7日当周 37.2 37.4
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.575
续请失业金人数(万人) 6月30日当周 330.0 330.6
1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 赤字750.0 赤字1,246
2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- +3.2%
进口物价(较上年同期) -- +2.1%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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7月10日(二)
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 6月 -0.6% --
(较上年同期) -1.3% --
7月11日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 7月 99.1 --
0130 澳洲房屋融资(较前月) 5月 -1.2% +0.7%
0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 +9.2% --
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 5月 赤字41 --
1100 美国抵押贷款指数 7月6日当周 799.9 --
再融资指数 4,369.3 --
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差486.8 逆差485
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 逆差7.9 逆差3.8
出口(亿加元) 388.75 392.0
进口(亿加元) 396.68 395.5
1400 美国趸售(批发)库存 5月 +0.3% +0.3%
趸售销售 -0.8% +0.3%
2245 新西兰食品价格指数 6月 +1.4% --(完)
--编译 王冠中/王洋;审校 张荻
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。