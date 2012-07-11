〔英国个股〕巴克莱大股东要求从外部招聘董事长--金融时报

路透伦敦7月11日电---金融时报报导称,巴克莱大股东正要求自外部招聘董事长,以修补巴克莱的声誉.巴克莱此前因操弄利率丑闻而遭当局罚款超过4.50亿美元.

巴克莱(BARC.L)目前的副董事长Sir Michael Rake一直被传会接任去职的董事长Marcus Agius.

巴克莱十大股东中有三家向金融时报表示,董事长要是从内部招聘会让人无法接受.

"我们已经(跟董事会)说得很明白,希望由外部招聘董事长.他们需要一个和过往一切完全没有瓜葛的人,"金融时报援引一股东称.

"执行长和董事长都需要是外部的人选.巴克莱出现的不是银行业务的问题,而是企业文化的问题,"上述三家之外的一家大股东向金融时报称.(完)