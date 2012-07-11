〔英国个股〕巴克莱大股东要求从外部招聘董事长--金融时报

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透伦敦7月11日电---金融时报报导称,巴克莱大股东正要求自外部招聘董事长,以修补巴克莱的声誉.巴克莱此前因操弄利率丑闻而遭当局罚款超过4.50亿美元.
巴克莱(BARC.L)目前的副董事长Sir Michael Rake一直被传会接任去职的董事长Marcus Agius.
巴克莱十大股东中有三家向金融时报表示,董事长要是从内部招聘会让人无法接受.
"我们已经(跟董事会)说得很明白,希望由外部招聘董事长.他们需要一个和过往一切完全没有瓜葛的人,"金融时报援引一股东称.
"执行长和董事长都需要是外部的人选.巴克莱出现的不是银行业务的问题,而是企业文化的问题,"上述三家之外的一家大股东向金融时报称.(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/21 深 科达利 002850 3,500 *37.70 *22.99 中金公司 2/23 2/22 沪 三星新材 732578 2,200 -- -- 国信证券 2/24 2/22 沪 海量数据 732138 2,050 -- -- 国海证券 2/24 2/22 沪 天域生态 732717 4,317.79 -- -- 中德证券 2/24 2/22 深 麦格米特 002851 4,450 -- -