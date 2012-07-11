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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 10:04 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元在1.5200盘整,趋势偏向下跌

0153GMT

* 第二日在1.5200盘整

* 动能研究和五日移动均线暗示短线底部在1.5060

* 20日移动均线切入位今日守在1.5368

* 预期在亚洲盘进一步盘整,偏向下跌

* 图表:link.reuters.com/kyr39s (完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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