〔全球油料作物〕油世界称未来数月全球大豆将供应不足

路透汉堡7月10日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二表示,继南美大豆产量减少之后换美国遭热浪侵袭,可能意味着未来数月全球大豆、豆粕及豆油将供不应求.

"近来大豆及产品的需求趋势在未来五至六个月内将无法获得支持,"油世界说."由于全球大豆供应不足,7/12月压榨水平将低于上年同期,相应地,全球豆油及豆粕产量亦将减少,因此需求配额势所难免."

巴西及阿根廷大豆收成贫乏之后,市场原本寄望全球第一大出口国美国可在未来数月扮演更重要的大豆供应者角色.

"美国目前的乾旱可能演变成全球畜牧业的大灾难,因今年稍早南美大豆产量就已因为乾旱而减少."油世界说.

"由于玉米产量前景恶化,玉米干酒糟(生物酒精产出的副产品)的前景也是如此,因此诸如豆粕之类的替代饲料需求将增加,这就解释了为何过去五周豆粕追随玉米涨势走升."

油世界预估,美国2012年9月/2013年2月大豆出口料将飙升至3,200万吨,上年同期为2,449万吨.巴西同期出口料从1,002万吨降至440万吨、阿根廷料从372万吨降至54万吨.

但油世界说,尽管美国增加出货,2012年9月/2013年2月全球整体大豆出口同比料将减少150万吨至4,143万吨.

"这将需要采取配额措施,或者至少让包括中国在内的进口国延后其需求,"油世界说."但这仍需视中国将部分进口需求从大豆转至油菜籽的程度."(完)