〔欧洲金融〕欧盟执委巴尼尔预计欧洲银行业监管机制在年末底定

重温稿-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透布鲁塞尔7月10日电---欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)周二表示,欧盟执委会的紧缩银行监管提议可能在2012年末底定,但财长间的讨论已经暴露出对于广泛银行业联盟某些部分存在歧见.
"我们的目标是要在2012年底前让此监管上路,"草拟该议案的巴尼尔称.
然而,部分官员认为,巴尼尔给出的敲定协议时间表不切实际.
"有一些敏感的议题,"西班牙经济部长德金多斯向同侪表示."像是迫使银行债券持有者承担损失的规范就需要更详细的讨论."
"我们应该把这些措施在市场不确定和动荡时可能造成的连带效应降到最低."
银行业担心,新法规要是让传统投资人面临损失,可能会让银行业更难进行借贷.(完)
--编译 王冠中;审校 戴素萍
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
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