《科技产业分析》无敌光环逐渐黯淡,获利预估料将向下调整

* 科技业获利预估料将下修

* 科技企业接连发布获利预警引人忧心

* 科技产业可能将广受冲击

* 苹果再度因iPhone成为亮点

记者 Jim Finkle 编译 李婷仪/洪曦/王冠中

路透波士顿7月10日电---投资人对美国各大科技企业的希望正逐渐消散,原本大家还颇期待它们能是今年横扫美亚欧的经济风暴中的避风港.

分析师说,下周包括微软(MSFT.O)、IBM(IBM.N)和英特尔(INTC.O)在内的科技界巨头将开始陆续公布财报,投资人应做好心理准备,也许有些软体或硬体大公司公布的结果将令人失望.

这三大科技公司7月股价均下跌.过去一周已有同侪公布获利预警,包括超微半导体(AMD)AMD.N、应用材料(AMAT.O)及InformaticaINFA.O.

宏观经济情势恶化时,企业的IT预算向来较其它支出更经得住考验,因为企业相信投资技术可提振生产力,长期来看可为企业节省成本.

不过投资人可能误判欧洲危机的深度,加上曾经如钟表一样可靠的中国经济成长逐渐退潮,其他新兴市场需求增速却尚未来得及赶上来.

获利预警可能预示科技业者面临更普遍的取消订单问题,在外部专家眼中,这意谓着华尔街现在的获利预估可能过度乐观.

"我想市场或企业都没有预料到下半年即将出现的那种放缓,"High-Tech Strategist Newsletter编辑Fred Hickey说.

"企业还没有机会调整预估,但很快地,他们就会这么做了,"Hickey说.

苹果(AAPL.O)是一个亮点.它在华尔街仍有众多拥趸.该公司股价7月迄今上涨4%,是少数几支在7月上涨的主要科技股之一.

过去八个季度中,苹果有七个季度的获利都超过了分析师预估,且超出幅度至少在12%.上一季度,苹果公布的获利较华尔街预期高出22.5%.

苹果的表现支撑了整个科技行业.分析师预计,今年将推出的新款iPhone会延续这种势头.

汤森路透旗下Starmine SmartEstimates认为,苹果获利料比华尔街平均预估高出逾1%.相比之下,准备发布Windows 8系统和平板电脑的微软,获利料比预估均值低0.7%.

"鉴于Mac新品的势头、可能推出的iPad mini以及新iPad的持续成功,市场预估可能被证明十分保守."巴克莱分析师Ben Reitzes在一份研究报告中称.苹果表示,最新的iPad预计将在7月20日投放中国市场.

**科技企业料将下调财测**

除了苹果之外,市场观察人士预计经济萎靡态势将在今年下半年全面侵袭科技企业,即使是那些第二季勉力应对并避过发布初步获利预警的公司也无法幸免.

过去三个月来,分析师整体上并未调整对科技和电信企业的第二季获利预估,但下调了其他行业的预期.现在不少人可能要补上这一课了.

两周前IDC对美国约250家企业的首席信息官(CIO)的调查结果显示,这些公司的平均预算将减少,为2009年初迄今首次.

"CIO们感到,(经济成长)在放缓,他们在考虑如何收缩."IDC分析师Stephen Minton表示.

根据汤森路透的数据,分析师目前预估标准普尔500指数.SPX成分股第二季获利成长5.8%,其中科技股获利成长7.9%.

分析师对下半年的前景更为乐观,而这是一些人预期会下修的部分.

分析师预估标准普尔500科技股指数.GSPT第三季获利成长12.9%,第四季成长14.9%.

分析师称,下半年面临风险的企业包括科技服务巨擘IBM、晶片大厂英特尔、以及软体商微软和VMware(VMW.N).

市场气氛转变之快,对一些人来说并不意外.

从过去经验来看,当企业冻结或削减科技预算时,有时会非常突然,让科技业和华尔街措手不及.这情况似乎正开始发生.

"氛围正转变成现实,"制造业生产力与创新联盟(Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation)的资深分析师Cliff Waldman说."负面气氛真的开始影响到投资支出."

Informatica在上周发布警讯时称,企业景况在6月大幅恶化,客户会更审慎检视各项交易.

应用材料周二警告称,该公司预期晶片制造商的疲弱需求,将至少影响到第三季的销售.

Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini将科技业动荡归咎于欧洲危机、美元升值、还有美国加税的忧虑.

"若国内数据方面没有改善,也没有关于欧洲危机结束的消息,那情况怎么会有改变呢?"Luschini说.(完)