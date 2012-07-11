〔台湾央行〕共发行2,548.5亿台币存单,发行余额减少116亿

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
路透台北7月11日电---台湾央行周三公布,今日共发行2,548.5亿台币存单,相较存单到期金额2,664.5亿,存单发行余额减少116亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,366.5
91天期 0.93 141.0
182天期 1.05 41.0
央行上日共发行526亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,026.2亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周二当日超额准备为负326亿台币;累计超额准备为负1,662亿台币,加计前期1%的超额准备为负1,061亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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