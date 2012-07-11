《台湾新债预测》台塑五年无担债得标利率料落在1.29-1.335%

路透台北7月11日电---路透调查显示,台湾台塑集团旗下台塑(1301.TW)将招标的五年期、七年期无担保公司债,得标利率预估区间分别为1.29-1.335%及1.405-1.445%.由于今年公司债发行金额创下高位,市场选择增加,该五年期债预估得标区间略高于前次得标利率.

台塑将在周四中午竞标101-2期无担保公司债40亿台币,其中五年及七年期预计发行量各半,各年期可增减10亿元,惟发行总金额不得超过50亿元,预计下周一(16日)之前公布标售结果.

台塑前次是在3月底标售公司债,当时七年期及五年期券分别以1.42%及1.26%定价,总共发行70亿台币.[ID:nST0444938]

台塑集团为台湾主要公司债发行者;台塑长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028]

以下为债券承销商对得标利率的预估区间:

年期 七年 五年

金融机构 最低(%) 最高(%) 最低(%) 最高(%)

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群益金鼎证券 1.390 1.420 1.280 1.320

元富证券 1.410 1.440 1.320 1.350

元大宝来证券 1.410 1.450 1.300 1.350

大华证券 1.420 1.470 1.280 1.320

兆丰证券 1.400 1.450 1.300 1.350

统一证券 1.380 1.420 1.270 1.310

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中值 1.405 1.445 1.290 1.335 (完)

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