〔巴西利率〕料将指标利率调降至8%的纪录新低,因复苏仍迟滞

重温稿-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
* 巴西央行料将指标利率调降至8%的纪录新低
* 国内外复苏迟滞,造就降息空间
路透巴西里亚7月11日电---巴西周三可能把指标利率调降至8%的利率低点,决策官员继续致力于恢复经济,但近一年经济对于连串刺激举措却无甚反应.
如果央行一如预期降息0.5个百分点,将是去年8月以来八度连续降息,当时指标Selic利率还在12.5%.但即使加上行业减税和针对性的国家支出等政府刺激举措,调降利率也尚未能助巴西恢复失去的景气.
复苏迟滞加之通胀温和,给予巴西央行货币政策委员会(Copom)有充分余裕进一步降息.原本有人担心再降息就过头了,但分析师说,欧债危机和全球经济继续放缓缓解了这类疑虑.
"我们预期央行将继续放宽政策,因Copom相当担心外部环境,...实质增长仍非常低迷."高盛在一份给客户的报告称.
巴西央行将在2100GMT宣布决议.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
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