〔巴西利率〕料将指标利率调降至8%的纪录新低,因复苏仍迟滞

* 巴西央行料将指标利率调降至8%的纪录新低

* 国内外复苏迟滞,造就降息空间

路透巴西里亚7月11日电---巴西周三可能把指标利率调降至8%的利率低点,决策官员继续致力于恢复经济,但近一年经济对于连串刺激举措却无甚反应.

如果央行一如预期降息0.5个百分点,将是去年8月以来八度连续降息,当时指标Selic利率还在12.5%.但即使加上行业减税和针对性的国家支出等政府刺激举措,调降利率也尚未能助巴西恢复失去的景气.

复苏迟滞加之通胀温和,给予巴西央行货币政策委员会(Copom)有充分余裕进一步降息.原本有人担心再降息就过头了,但分析师说,欧债危机和全球经济继续放缓缓解了这类疑虑.

"我们预期央行将继续放宽政策,因Copom相当担心外部环境,...实质增长仍非常低迷."高盛在一份给客户的报告称.

巴西央行将在2100GMT宣布决议.(完)