〔台湾汇市〕台币/美元微幅收升结束连四贬,缺乏方向成交量缩

路透台北7月11日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘微升1.1分,结束连续四日收贬.但本地及国际市场市况淡静,缺乏方向,全日仅有不足5亿美元的低成交量,本周市场观望气氛中仍看台币区间偏弱.

汇银人士指出,国际汇市今日悄然无声,本地汇市由实质抛补带动,外商美元买盘与出口商的抛汇力道相去不远.但与台币具比价效应的韩元今日微幅收升,让盘中区间偏贬的台币尾盘跟进微幅上扬.

不过一早央行作价令台币贬至30.03元,则创下一个月来的盘中新低.市场预期央行仍有意引导台币汇率往30元靠拢.台币/美元盘中前低为今年6月12日的30.050元.

"今天很安静,就在交易室里看着外面的好天气."一位本地银行交易人士说.

韩元KRW=周三上涨,逆转盘初跌势,且结束连续三日下滑,一外资银行在尾盘大规模抛售美元.韩元兑美元KRW=KFTC收报1,140.9韩元,周二本地收报1,143.7.[ID:nST0526637]

交易员指出,本地及国际疲弱的经济数据仍令市场担忧,明日台币的主要交易区间估微幅上调至29.9-30.0间,短期内欧元走势仍须关注,待出口商的美元卖盘消化后,台币汇价将有较大动能向上测试.

本周消息面尚有韩国央行将在周四公布货币政策委员会决议,市场降息预期升温[ID:nnCT0525625];日本央行周三至周四将举行议息会议,周四公布货币政策决定.

台湾股市.TWII周三收盘微涨0.09%,至7,257.91点;外资及陆资在台股卖超43.62亿台币,连续第五日卖超.[ID:nST0526617]

周三英镑兑欧元刷新三年半高点,围绕欧元区启动救助基金保护陷入债务困境国家能力的质疑,提振英镑.

欧元兑英镑EURGBP=D4早盘跌至0.7887英镑,为2008年11月以来最低.[ID:nSB1660674]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.974 29.985 29.925-30.030 29.990 4.84 7.30

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.932 29.944 29.926-29.952 29.950 2.38 3.47

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 0.005/0.015

美元/台币六个月期 -0.185/-0.165 -0.165/-0.145

---------------------------------------------------------------------------- (完)