〔台湾债市〕101/5殖利率连五日收低,预期日韩央行可能祭出宽松举措

路透台北7月11日电---台湾10年期101/5殖利率周三连续第五个交易日收低,主要是延续昨天多头气氛,此外市场也预期日本、韩国周四利率会议有可能释出宽松货币政策;不过,该券筹码集中度不高,殖利率探低就有部分卖压出笼,令今日跌幅收敛.

市场人士表示,市场除了酝酿日、韩央行可能降息的预期之外,美国公债殖利率仍处于低档盘旋,带动短线多头气盛.只不过,市场信心仍嫌不足,101/5殖利率今日探低即有卖压浮现,料殖利率再往下的空间可能有限.

"日韩利率会议前夕,台债还是会偏多操作,"大型证券交易员称.

他表示,日前台湾出口数据疲弱,令市场担忧全球景气复苏脚步恐不如预期.但因10年期101/5筹码仍凌乱,殖利率探低就有卖压,短线在1.18%即见卖压出笼;而五年期101/6殖利率则可望挑战0.93%的月线位置.

"短线多方的满足点还没到,但下周标债前夕,多头不会太积极,因为标售结果还有变数,"大型票券商交易员说.

大型票券商交易员表示,五年期公债101/6将于下周二(17日)公开标售,得标利率将影响台债后市,料台债主流券殖利率下档空间已有限.

在未来观察指标方面,韩国央行降息预期升温,其将在周四公布货币政策委员会决议[ID:nST0525625]日本央行周三至周四将举行议息会议,周四公布货币政策决定.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO -0.15 0.9385 0.9356-0.9450 63.0

10 101/5 A01105=TWO -0.21 1.1844 1.1833-1.1930 309.0

美债殖利率近期仍处于低档盘整,指标10年期公债殖利率已进逼历史低位,交易员认为,这对台债多少有所助益.

证券交易商指出,全球避险需求升温,令目前美债维持低档整理格局,预估这情势将会维持一段时间,但只要美国10年期公债殖利率未跌破历史低点,对台债的影响都还是很有限.

他认为,"美债殖利率持续处于低档震荡,台债殖利率反弹力道就会减弱."

美国公债价格周二受避险买盘带动微幅上涨,因市场持续担忧欧洲财政问题,另外美国经济走势挣扎抵消了财政部标售新债的影响.指标10年期公债US10YT=RR收益率报1.51%,较6月1日创下的近200年低点1.44%仅高7个基点.[ID:nST1658988]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6500

10 101/5 A01105=TWO 1.1844

5 101/1 A01101=TWO 0.9401

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)