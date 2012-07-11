〔台湾货币市场〕短率高位走滑,惟银行谨慎可供拆借活水不多

* 短率区间高位微幅下滑

* 发票量少且去化顺利

记者 李盈蒨

路透台北7月11日电---台湾银行间短率周三略为走滑,今日央行存单到期量增加,资金调度压力较上日下降,令隔夜、一周金融同业拆款利率区间高位回落1-2个基点,然银行为提前预备现金股利发放,操作心态较为谨慎.

资金调度人士表示,银行间已陆续藉由拆款和买票分散资金落点,以利月底股利发放之前的资金调度,加上目前超额准备负数数字较大,本地银行不愿太过积极拆出资金,以免缺口意外扩大;外商银行方面,资金多寡不均,但相互拆借仍大致能满足需求.

"比昨天好很多,没接到电话找钱,但要多收(钱)也收不太到."一公股银行交易人士称.

本地时间16:10隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.509%,同于上日;区间在0.388-0.70%,上日为0.388-0.72%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.75%,上日在0.506-0.76%.

**短票利率持平**

短票方面,市场人士表示,由于发票量少且买盘积极,库存很快就消化一空,然银行端对利率有所坚持,利率方面倒也变化不大.

今日银行间30天内短票主要成交利率在0.85-0.87%,与大型公股银行成交在0.87%,皆与上日相同.

央行今日存单到期2,664.5亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆416.3亿台币,接下来依序为周四957.5亿及周五3,029.8亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周二当日超额准备为负326亿台币;累计超额准备为负1,662亿台币,加计前期1%的超额准备为负1,061亿台币.

**公债RP利率持平**

公债同业附买回(RP)利率则持平,投信和寿险资金供应充足,惟对利率态度坚持依旧,以承作公司债为优先考量,成交利率持于既有水准.

由于台股持续低迷,大型企业转至债市筹资,上半年公司债发行量高达2,445亿台币.交易商指出,公司债发行量大增却未改变公司债RP求过于供的生态,投信和寿险找券需求不减,对承作公债RP也产生部分资金挹注效果.

不过,资金调度人士表示,场上资金虽充裕却不致于泛滥,公债RP利率未见下调.另外,公司债RP利率则因抢手而使议价空间略为提高,成交利率较为分散,分别落在0.80-0.90%间.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)