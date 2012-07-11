全球外汇市场7月12日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
7月11日(三)
2245 新西兰6月食品价格指数
2350 日本7月1-7日资本流动数据
7月12日(四)
-- - 日本央行结束两日政策会议
0130 - 澳洲6月就业数据
0300 - 日本央行公布利率决议
0530 - 法国6月消费者物价调和指数(HICP)终值
0600 - 德国6月趸售物价指数
0755 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼和奥地利财长Maria Fekter出席庆祝维也纳联合研究所(JVI)20周年庆大会并致开幕词.
0900 - 欧元区5月工业生产
1230 - 美国7月7日当周一周初请失业金人数
1230 - 美国6月进出口价格
1600 - 第七届欧元体系与地中海国家央行的高层研讨会后,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和摩洛哥央行总裁Abdellatif Jouahri举行联合记者会
-- - 欧洲央行管委会委员莫尔许出席第七届欧元体系与地中海国家央行的高层研讨会
1800 - 美国6月联邦预算
1940 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在社区领导人午餐会上发表有关经济前景的演讲,该午餐会由旧金山联邦储备银行及其波特兰分行主办
2030 - 美国联邦储备理事会公布一周资产负债表(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
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金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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