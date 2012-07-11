〔纽约汇市〕美元上涨,因美联储6月会议记录暗示不会很快购买公债(更新版)

(新增文末表格)

* 美联储有进一步购买公债的可能性,但只有经济状况进一步恶化才能促使决策者达成共识

* 欧元疲弱,德国一法院就欧洲稳定机制(ESM)快速作出裁决的前景黯淡

* 欧元/澳元处于纪录低位,欧元/英镑位于三年半低点

路透纽约7月11日电---美元周三上涨,欧元/美元跌至两年新低,此前美联储公布的6月会议记录显示,联储不会很快增加资产购买,只有美国经济状况进一步恶化,才会进一步购债.

该报告显示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)几位官员认为进一步刺激经济是适当的,但多数并不这样认为.

"总的说来,会议记录表面上并没有暗示强力支持进一步采取行动,但应该铭记在心的是,这些讲话是在近期令人失望的经济数据公布之前作出的,"多伦多CIBC World Markets分析师Peter Buchanan称.

"我们怀疑这一声明是否包含放宽政策的足够信息,以满足希望看到在经济增长恶化的迹象下,推出新一轮量化宽松政策更多信号的观察人士."

公布会议记录后,欧元/美元EUR=触及两年低点1.2211美元,尾盘报1.2227美元,当日跌0.2%.下一个下档目标位在1.20美元,此后可能将测试2010年6月低位1.1875.

美元指数.DXY涨0.2%,至83.534,亦因美元/日圆上扬而受益.午后交易中段,美元/日圆JPY=升0.3%至79.63日圆.

欧元兑多数主要货币亦下跌,德国一法院似乎不会很快对欧元区救助基金作出裁决,人们担心决策者如何解决欧债危机.

在欧元兑美元跌至两年低点之际,兑英镑挫至三年半低位,兑澳元降至纪录低点.

在受到欧债危机疑虑打压的同时,欧元亦因欧洲央行上周降息而承压,欧洲央行还将隔夜存款利率降至零.

分析师称,西班牙和意大利公债收益率重新上涨可能将进一步打压欧元,因市场对政治障碍的忧虑和欧元区决策程序的疑虑加剧.

欧洲央行降息减少了对欧元的支持,增加了其成为购买高收益资产的融资货币的机率.

欧元/英镑EURGBP=跌至2008年底以来最低位0.7868英镑,欧元/澳元EURAUD=触及纪录低点1.1937澳元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2237 1.2249 -0.10 -5.47 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.73 79.40 +0.42 +3.63 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 97.60 97.26 +0.35 -1.97 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9807 0.9801 +0.06 +4.60 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5501 1.5514 -0.08 -0.22 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0195 1.0222 -0.26 +0.02 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0253 1.0188 +0.64 +0.27 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2006 1.2008 -0.02 -1.14 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7893 0.7893 +0.00 -5.23 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7974 0.7935 +0.49 +2.44 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.1099 6.0979 +0.20 +2.23 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4773 7.4744 +0.04 -3.37 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9932 6.9856 +0.11 +1.53 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5646 8.5575 +0.08 -3.91 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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