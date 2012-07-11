《美国上市公司业绩公布日程表》--7月12日-7月19日

美国金融：房利美将向财政部派息55亿美元，但若减企业税或致其亏损
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
汤森路透7月12日电---以下为标准普尔500企业中将于7月12日-7月19日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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7/12 11:00 Q2 2012 Fastenal (FAST.O) 0.37 10 0.32
7/13 11:00 Q2 2012 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) (JPM) 0.78 28 1.27
7/13 12:00 Q2 2012 富国银行(Wells Fargo) (WFC) 0.81 32 0.70
7/16 BMO Q2 2012 花旗集团(Citigroup Inc.) (C) 0.90 15 1.09
7/16 AMC Q4 2012 Cintas Corp. (CTAS.O) 0.60 14 0.49
7/16 BMO Q2 2012 Gannett Co., Inc. (GCI) 0.52 9 0.58
7/17 BMO Q2 2012 Comerica Incorporated (CMA) 0.62 33 0.53
7/17 AMC Q2 2012 CSX Corp., Inc. CSX 0.47 25 0.46
7/17 AMC Q2 2012 FIS (FIS) 0.61 15 0.55
7/17 BMO Q1 2013 Forest Laboratories, Inc. FRX 0.27 23 1.04
7/17 BMO Q2 2012 高盛公司(Goldman Sachs) (GS) 1.27 23 1.85
7/17 BMO Q2 2012 Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) 0.13 7 0.09
7/17 Q2 2012 英特尔(Intel Corp.) (INTC.O) 0.52 44 0.54
7/17 BMO Q2 2012 强生(Johnson & Johnson) (JNJ) 1.29 20 1.28
7/17 BMO Q2 2012 可口可乐(The Coca-Cola Company) (KO) 1.19 14 1.17
7/17 BMO Q2 2012 美泰尔(Mattel) (MAT.O) 0.21 15 0.23
7/17 Q2 2012 Omnicom Group Inc. (OMC) 1.02 18 0.96
7/17 BMO Q2 2012 道富银行(State Street Corp.) (STT) 0.98 19 0.96
7/17 Q2 2012 雅虎(Yahoo, Inc.) (YHOO.O) 0.23 21 0.18
7/18 BMO Q2 2012 雅培制药(Abbott) (ABT) 1.21 18 1.12
7/18 BMO Q2 2012 Amphenol (APH) 0.84 12 0.79
7/18 AMC Q2 2012 美国运通(American Express Company)(AXP) 1.09 24 1.07
7/18 11:00 Q2 2012 美国银行(Bank of America Corp.) (BAC) 0.15 26 -0.90
7/18 10:30 Q2 2012 纽约梅隆银行(BNY Mellon) (BK) 0.53 21 0.59
7/18 Q2 2012 Dover Corp. (DOV) 1.17 14 1.31
7/18 AMC Q2 2012 eBay (EBAY.O) 0.55 30 0.48
7/18 BMO Q2 2012 霍尼韦尔(Honeywell) (HON) 1.12 20 1.02
7/18 Q2 2012 Northern Trust (NTRS.O) 0.75 22 0.70
7/18 BMO Q2 2012 The PNC Financial Services Group (PNC) 1.16 27 1.67
7/18 AMC Q3 2012 高通(Qualcomm Inc) (QCOM.O) 0.86 34 0.73
7/18 AMC Q2 2012 SLM Corp. (SLM.O) 0.54 7 0.48
7/18 Q2 2012 St. Jude Medical, Inc. STJ 0.87 24 0.85
7/18 BMO Q2 2012 Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) 1.53 14 1.46
7/18 20:00 Q2 2012 Stryker Corp (SYK) 0.99 28 0.90
7/18 BMO Q2 2012 U.S. Bancorp (USB) 0.69 32 0.60
7/18 Q1 2013 Xilinx, Inc. (XLNX.O) 0.45 28 0.56
7/18 AMC Q2 2012 百胜集团(Yum! Brands, Inc.) (YUM) 0.70 21 0.66
7/19 AMC Q2 2012 超微半导体(Advanced Micro Devices)AMD 0.10 31 0.09
7/19 Q2 2012 AutoNation (AN) 0.59 13 0.49
7/19 BMO Q2 2012 Baxter International Inc. (BAX) 1.11 17 1.07
7/19 BMO Q2 2012 BB&T Corp. (BBT) 0.69 35 0.44
7/19 AMC Q2 2012 Capital One Financial Corp. (COF) 1.35 18 1.97
7/19 BMO Q2 2012 Quest Diagnostics (DGX) 1.17 21 1.12
7/19 10:00 Q2 2012 Danaher (DHR) 0.81 17 0.69
7/19 Q2 2012 Diamond Offshore Drilling Inc. (DO) 0.88 30 1.92
7/19 AMC Q2 2012 E*Trade Financial Corp (ETFC.O) 0.11 16 0.16
7/19 BMO Q2 2012 Freeport McMoRan Copper & Gold Inc(FCX) 0.83 20 1.49
7/19 BMO Q2 2012 Fifth Third Bancorp (FITB.O) 0.35 30 0.35
7/19 Q2 2012 Genuine Parts (GPC) 1.08 8 0.96
7/19 BMO Q2 2012 Huntington Bancshares Inc. (HBAN.O) 0.15 24 0.16
7/19 Q2 2012 Intuitive Surgical (ISRG.O) 3.53 15 2.91
7/19 BMO Q2 2012 KeyCorp (KEY) 0.18 28 0.25
7/19 BMO Q2 2012 摩根士丹利(Morgan Stanley) (MS) 0.40 21 -0.38
7/19 AMC Q4 2012 微软(Microsoft) (MSFT.O) 0.62 25 0.69
7/19 AMC Q2 2012 People's United Financial Inc. (PBCT.O) 0.19 18 0.15
7/19 Q2 2012 菲利普莫里斯(Philip Morris) (PM) 1.34 12 1.34
7/19 BMO Q2 2012 PPG Industries (PPG) 2.36 17 2.12
7/19 BMO Q2 2012 Sherwin-Williams (SHW) 2.12 17 1.66
7/19 BMO Q2 2012 Snap-on Incorporated (SNA) 1.23 3 1.14
7/19 AMC Q2 2012 SanDisk Corp. SNDK.O 0.20 22 1.14
7/19 BMO Q2 2012 Safeway Inc. SWY 0.49 18 0.41
7/19 Q2 2012 The Travelers Companies, Inc. (TRV) 1.44 26 -0.91
7/19 BMO Q2 2012 德事隆(Textron Inc.) (TXT) 0.44 15 0.29
7/19 BMO Q2 2012 UnitedHealth Group Inc. (UNH) 1.19 20 1.16
7/19 BMO Q2 2012 Union Pacific (UNP) 1.96 25 1.59
7/19 BMO Q2 2012 VF CORP (VFC) 0.95 20 1.17
7/19 Q2 2012 Verizon (VZ) 0.64 32 0.57
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN
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路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。