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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:14 BJT

《台湾报摘》--工商时报7月12日

* 头版头条:

--美股超级财报周来临,超微AMD.N、应材(AMAT.O)等大厂领头看衰下修展望,引爆外资火速对台股大型科技股掀降评潮.巴克莱资本证券陆行之昨日指出,台股财报相对于美股财报具高度领先连动关系,是这波景气回档幅度的重要观察指标.

* 其他:

--人民币理财时代即将来临,针对金管会未来可望开放人民币业务,银行业者根据香港经验推估,看好人民币升值潜力,开放后八年内人民币总存款量可占国内总存款量比重15%,约达兆(万亿)元人民币,保守预估,开放首年即可达逾300亿人民币.

--国华人寿标售底价可能上看千亿台币,即除了746亿台币的净值亏损,安定基金还会补贴利差损的部分.保险安定基金董事会昨日通过国华人寿标售方式,国华人寿将分3阶段出价标售及议价,会先以整家公司出售模式让潜在买家竞标.

--宏达电(2498.TW)告苹果(AAPL.O)之路又吃瘪!美国ITC(国际贸易委员会)11日认定,宏达电向同阵营的Google移转而来的专利,不能用来控告苹果侵权,这也让宏达电对苹果的专利权官司诉讼案,增添不利变数.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如;审校 乔艳红

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