《台湾报摘》--工商时报7月12日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
* 头版头条:
--美股超级财报周来临,超微AMD.N、应材(AMAT.O)等大厂领头看衰下修展望,引爆外资火速对台股大型科技股掀降评潮.巴克莱资本证券陆行之昨日指出,台股财报相对于美股财报具高度领先连动关系,是这波景气回档幅度的重要观察指标.
* 其他:
--人民币理财时代即将来临,针对金管会未来可望开放人民币业务,银行业者根据香港经验推估,看好人民币升值潜力,开放后八年内人民币总存款量可占国内总存款量比重15%,约达兆(万亿)元人民币,保守预估,开放首年即可达逾300亿人民币.
--国华人寿标售底价可能上看千亿台币,即除了746亿台币的净值亏损,安定基金还会补贴利差损的部分.保险安定基金董事会昨日通过国华人寿标售方式,国华人寿将分3阶段出价标售及议价,会先以整家公司出售模式让潜在买家竞标.
--宏达电(2498.TW)告苹果(AAPL.O)之路又吃瘪!美国ITC(国际贸易委员会)11日认定,宏达电向同阵营的Google移转而来的专利,不能用来控告苹果侵权,这也让宏达电对苹果的专利权官司诉讼案,增添不利变数.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 乔艳红
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。