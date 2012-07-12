〔路透调查〕加拿大央行下次升息时间料在2013年第二季

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透多伦多7月11日电---路透调查周三显示,加拿大央行料将在2013年第二季之前维持利率不变,因全球经济放缓损及国内前景,且渥太华的新抵押贷款规定减轻央行给楼市降温的压力.
路透调查访问的44位分析师仍预测加拿大央行下一次行动将是升息25个基点.不过对政策收紧的时间点预估较5月的调查延后三个月.
央行4月17日意外发出强硬言论之后,许多投资人原本押注央行将在2013年第一季升息.不过欧债危机再次升温之后,提前升息的预期心理逐渐退去.
"国际金融情势再度紧张,而且更加严格的抵押贷款规定将维护金融稳定,因此加拿大央行现阶段已较无升息压力,"道明证券首席加拿大宏观经济分析师David Tulk说,道明证券最近将其对政策收紧的预估时间点推迟至2013年3月.
本次路透调查中,所有受访者均认为央行7月17日政策会议将按兵不动.
分析师指出诸多负面因素,从欧债危机到中国、北美疲弱的经济数据等等,这应会使加拿大央行不致在短期内有动作,尽管央行最近曾暗示可能收紧货币政策.
自5月的路透调查以后,12家加拿大初级交易商中,有七家将其升息预估时间延后.
汇丰等认为央行至少在2014年之前都不会升息.
目前有五位分析师认为央行料在今年底之前升息,5月份调查时为11位.
本次调查亦显示央行将在2013年第三季之前,央行指标政策利率将升至1.50%,然后维持至次年年底.5月时的调查预估中值也显示,2012年年底时指标利率料为1%、2013年第三季时料为1.50%.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。