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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 10:01 BJT

〔路透调查〕加拿大央行下次升息时间料在2013年第二季

路透多伦多7月11日电---路透调查周三显示,加拿大央行料将在2013年第二季之前维持利率不变,因全球经济放缓损及国内前景,且渥太华的新抵押贷款规定减轻央行给楼市降温的压力.

路透调查访问的44位分析师仍预测加拿大央行下一次行动将是升息25个基点.不过对政策收紧的时间点预估较5月的调查延后三个月.

央行4月17日意外发出强硬言论之后,许多投资人原本押注央行将在2013年第一季升息.不过欧债危机再次升温之后,提前升息的预期心理逐渐退去.

"国际金融情势再度紧张,而且更加严格的抵押贷款规定将维护金融稳定,因此加拿大央行现阶段已较无升息压力,"道明证券首席加拿大宏观经济分析师David Tulk说,道明证券最近将其对政策收紧的预估时间点推迟至2013年3月.

本次路透调查中,所有受访者均认为央行7月17日政策会议将按兵不动.

分析师指出诸多负面因素,从欧债危机到中国、北美疲弱的经济数据等等,这应会使加拿大央行不致在短期内有动作,尽管央行最近曾暗示可能收紧货币政策.

自5月的路透调查以后,12家加拿大初级交易商中,有七家将其升息预估时间延后.

汇丰等认为央行至少在2014年之前都不会升息.

目前有五位分析师认为央行料在今年底之前升息,5月份调查时为11位.

本次调查亦显示央行将在2013年第三季之前,央行指标政策利率将升至1.50%,然后维持至次年年底.5月时的调查预估中值也显示,2012年年底时指标利率料为1%、2013年第三季时料为1.50%.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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