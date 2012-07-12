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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:18 BJT

〔台湾股市〕开低,宏达电和汽车类股领跌

路透台北7月12日电---台湾股市周四开盘下跌0.23%,受汽车类指数.TAUI下滑1.77%拖累;宏达电(2498.TW)重挫2.88%,美国国际贸易委员会(ITC)11日认定,宏达电向同阵营的Google(GOOG.O)移转而来的专利,不能用来控告苹果(AAPL.O)侵权.

加权股价指数.TWII开盘下跌17.03点至7,240.88点,上日近收平盘.

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