〔全球金融〕投资者6月转进大宗商品ETP,且资金多流向贵金属--贝莱德

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
* 贵金属ETP于6月吸引约25亿美元进驻
* 油价下跌吸引投资人进场低接
* 因谷物价格上扬,农业ETP于7月即因而受惠
路透伦敦7月11日电---根据贝莱德数据,投资人于6月份转进大宗商品交易所交易产品(ETP),资金多半流向贵金属;主因美国经济步履蹒跚,促使投资人看好当局会祭出更多刺激措施.
数据显示,大宗商品ETP在6月吸引约25亿美元进驻,因投资人开始建立黄金仓位.由于经济数据持续恶化,资金于7月加速流入黄金.
"我们见到美国发布一些更为疲弱的数据,"ETF Securities研究及投资策略主管Nicholas Brooks表示."投资人更加深信美国联邦储备理事会(FED)必须有所行动."
投资人在4月及5月时较为青睐固定收益ETP,而非贵金属,但6月时又偏好黄金ETP,约吸引21亿美元进驻.此为2011年11月以来黄金ETP单月最高的资金流动规模.
"5月时,美国债券主宰诸多资金的流动,但6月时情势逆转,黄金作为避险性投资又重获投资者的青睐,"贝莱德iShares的ETP研究全球主管Dodd Kittsley指出.
据贝莱德数据,能源ETP吸引约5.33亿美元,此前油价大跌吸引投资人进场低接.
谷物价格因美国乾旱而上涨,在当月太晚吸引投资人进驻农业板块.据贝莱德数据,农业ETP净流出7,000万美元.
有迹象显示这股趋势在7月可望出现逆转.ETF Securities及贝莱德均指出,7月第一周时流入资金增加.Kittsley表示,到7月5日时,全球农业ETP净流入1.02亿美元,而Brooks则指称,有资金进驻大豆及咖啡的ETP.(完)
--编译 龚芳;审校 孙茉莉
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。