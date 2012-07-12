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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 11:13 BJT

〔全球金融〕投资者6月转进大宗商品ETP,且资金多流向贵金属--贝莱德

* 贵金属ETP于6月吸引约25亿美元进驻

* 油价下跌吸引投资人进场低接

* 因谷物价格上扬,农业ETP于7月即因而受惠

路透伦敦7月11日电---根据贝莱德数据,投资人于6月份转进大宗商品交易所交易产品(ETP),资金多半流向贵金属;主因美国经济步履蹒跚,促使投资人看好当局会祭出更多刺激措施.

数据显示,大宗商品ETP在6月吸引约25亿美元进驻,因投资人开始建立黄金仓位.由于经济数据持续恶化,资金于7月加速流入黄金.

"我们见到美国发布一些更为疲弱的数据,"ETF Securities研究及投资策略主管Nicholas Brooks表示."投资人更加深信美国联邦储备理事会(FED)必须有所行动."

投资人在4月及5月时较为青睐固定收益ETP,而非贵金属,但6月时又偏好黄金ETP,约吸引21亿美元进驻.此为2011年11月以来黄金ETP单月最高的资金流动规模.

"5月时,美国债券主宰诸多资金的流动,但6月时情势逆转,黄金作为避险性投资又重获投资者的青睐,"贝莱德iShares的ETP研究全球主管Dodd Kittsley指出.

据贝莱德数据,能源ETP吸引约5.33亿美元,此前油价大跌吸引投资人进场低接.

谷物价格因美国乾旱而上涨,在当月太晚吸引投资人进驻农业板块.据贝莱德数据,农业ETP净流出7,000万美元.

有迹象显示这股趋势在7月可望出现逆转.ETF Securities及贝莱德均指出,7月第一周时流入资金增加.Kittsley表示,到7月5日时,全球农业ETP净流入1.02亿美元,而Brooks则指称,有资金进驻大豆及咖啡的ETP.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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