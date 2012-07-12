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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 10:40 BJT

〔台湾债市动态〕殖利率下跌,受韩国意外降息一码提振

路透台北7月12日电---韩国央行周四上午意外降息一码(25基点),引发市场对台湾央行未来可能降息的想像空间.指标五年期公债101/6A01106=TWO的发行前交易(when-issued)殖利率明显下跌,并且触及0.9253%的该券交易来新低.

以下为交易员观察市场的最新动态:

* 下周二将标售的五年期101/6空单量已增至113亿台币,轧空行情再起

* 美债周三指标10年期公债殖利率又逼近历史低位

* 韩国降息确立多头持续,殖利率料缓步续往下测试

* 五、十年期各期公债殖利率走跌,成交活络

以下为最新相关报导键接:

* 韩国央行宣布从3.25%降息至3.00%,三年期公债期货KTBc1大幅上涨.[ID:nSB1661716]

* 韩国逾三年来首次降息.[ID:nSB1662070]

* 韩国央行称全球经济面临的下行风险上升.[ID:nSB1662162]

以下为预测今日101/6期A01106=TWO公债殖利率主要交易区间:

* 0.92-0.93%

本地时间10:18最新报价:

* 101/6期公债殖利率跌1.1基点,报0.9275%. (完)

--记者 詹静宜/高洁如; 审校 张喜良

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