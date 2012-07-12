〔USDA月报〕乾旱气候影响美国玉米作物,年末库存料减少37%

中国债市动态：期现货续暖新债需求向好，资金面及监管冲击预期缓和
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
路透华盛顿7月11日电---美国农业部周三表示,美国中西部初夏炙热的乾旱天气,严重威胁玉米作物,且将使玉米库存减少37%,超过交易商预期.
分析师预估,受乾旱天气影响,2012/13年度年末库存将减少32%.根据目前的情况,玉米平均产量料为每英亩146.0蒲式耳,较6月时的预估减少20蒲式耳.
农业部全球农业展望委员会的主席称,单位产量预估减少12%是他印象中最大的降幅.该降幅也比交易商普遍的预期来得大.
种植季初期的温和气候,引发对于玉米作物收成创纪录的希望.但乾旱使得前景大幅转变.农业部预期产量为129.7亿蒲式耳,较一个月前的预估减少12%,但仍是纪录第三大产量.
除了玉米外,农业部对小麦和大豆2012/13年度年末库存的预估也低于交易商预期.农业部估计小麦年末库存6.64亿蒲式耳,大豆为1.30亿蒲式耳,交易商的预估分别为7.18亿蒲式耳和1.41亿蒲式耳.(完)
--编译 王冠中;审校 张荻
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