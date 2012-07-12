〔USDA月报〕乾旱气候影响美国玉米作物,年末库存料减少37%

路透华盛顿7月11日电---美国农业部周三表示,美国中西部初夏炙热的乾旱天气,严重威胁玉米作物,且将使玉米库存减少37%,超过交易商预期.

分析师预估,受乾旱天气影响,2012/13年度年末库存将减少32%.根据目前的情况,玉米平均产量料为每英亩146.0蒲式耳,较6月时的预估减少20蒲式耳.

农业部全球农业展望委员会的主席称,单位产量预估减少12%是他印象中最大的降幅.该降幅也比交易商普遍的预期来得大.

种植季初期的温和气候,引发对于玉米作物收成创纪录的希望.但乾旱使得前景大幅转变.农业部预期产量为129.7亿蒲式耳,较一个月前的预估减少12%,但仍是纪录第三大产量.

除了玉米外,农业部对小麦和大豆2012/13年度年末库存的预估也低于交易商预期.农业部估计小麦年末库存6.64亿蒲式耳,大豆为1.30亿蒲式耳,交易商的预估分别为7.18亿蒲式耳和1.41亿蒲式耳.(完)