〔欧洲个股〕诺基亚手机事业亏损恐加剧,Windows手机料难大幅成长

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透赫尔辛基7月11日电---诺基亚NOK1V.HE下周公布季度财报时料显示手机事业亏损加剧,其微软(MSFT.O)智能手机的销量在今年稍晚前不太可能大幅成长.诺基亚原本冀望藉微软手机来力挽狂澜.
诺基亚为全球第二大手机厂商,但在智能手机争霸战中却落后于苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS).诺基亚欲以搭配微软Windows软体的智能手机Lumia来扳回一城.
根据路透调查38位分析师,该公司料公布第二季手机业务营业亏损2.36亿欧元,几近是前季亏损1.27亿欧元的两倍.
分析师预期推出新基本款手机可望在第三季将手机事业的营业亏损缩减至1.49亿欧元.
他们预估第三季集团净损将从第二季的7.06亿欧元缩减至5.57亿欧元.
调查显示,分析师平均预期该公司在短短三季内将会再烧掉19亿欧元的现金,最悲观的预测是认为明年就会把49亿欧元的净现金部位全部用完.
平均而言,他们预期诺基亚在第二季结束时净现金部位减至37亿欧元,第三季底则为32亿欧元.
外界普遍预期诺基亚将在9月公布采用新版Windows软体的手机,这再加上传统上假期销售会较强劲,应该能够带动第四季业绩改善.
分析师预估诺基亚第二季Windows手机销量约较前季成长一倍至380万支.他们并预期第三季将进一步增至510万支.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。