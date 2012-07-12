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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 10:53 BJT

〔国际油市〕沙特6月石油产出增至纪录高点,伊朗产出骤减--OPEC

路透伦敦7月11日电---石油输出国组织(OPEC)周三表示,尽管油价大跌,石油出口大国沙特(沙乌地)阿拉伯6月产出仍升至纪录高点.而伊朗产出则降至逾20年低点.

根据OPEC的月报,沙特6月每日产油1,010万桶,较5月高出30万桶.

OPEC称,根据第二消息来源,伊朗日产出则减少近19万桶至296万桶,使得伊拉克晋升成为12个成员国中仅次于沙特的第二大产油国.

产业消息人士预期,由于亚洲需求减少,沙特本月产出将降至每日1,000万桶以下.

伊朗并未向OPEC提交6月产出数据,为今年首次.该国5月公布日产出376万桶,较第二消息来源的估计高出60万桶.

伊朗上月首次坦言出口大幅下滑.随着国际制裁行动生效,伊朗也不愿公布自身的产出和出口数据.(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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