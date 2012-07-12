〔台湾汇市〕台币/美元收贬至逾五周低位,韩国央行意外降息带动(更新版)

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路透台北7月12日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘跌3.9分至逾五周低位,韩国央行意外降息令韩元KRW=收贬,台币亦步亦趋.在全球经济疲弱不振、风险胃纳削减之际,台币全日呈弱势表现,实质汇价多在29.95上方波动,尾盘并突破30元整数关卡.

汇银人士指出,接续中国、欧洲央行降息声浪,韩国、巴西央行今日也跟进降息,外资汇出力道明显加大,今日在台股大幅卖超逾百亿台币,美元买盘有增无减,令成交量较上日明显放大,汇价也一路由早盘的29.95左右走贬至尾盘的30元.

出口商虽乐得趁台币走贬之际高挂美元卖单,给予台币部分支撑,但仍不敌外资汇出力道.而台湾央行盘中也买进美元.交易员预期台币弱势格局短期不变,明日先行挑战30.05-30.07的上波低位,下周上看30.2的今年低位.

"本来大家还在半梦半醒之间,韩国一降息就一巴掌打醒,惊觉亚洲市场something wrong(有问题)."一位外商银行交易人士说.

台币/美元前次收盘低位为今年6月4日收报30.050元.

除现汇市场外,海外无本金交割远期外汇(NDF)午后台币/美元波动也明显加剧,一个月期已由上日收盘时的持平转为溢价约2分,六个月期折价也缩减约4-5分.

交易员指出,市场不安气氛浓厚,避险需求再起,增加美元买汇需求,加上台湾出口表现欠佳,出口已经连续四个月衰退,料短线台币趋贬态势确立.不过另一交易员认为,交易量仍是台币贬值快慢关键,成交量若放大至15亿美元左右,将打击台币重挫.

韩元/美元KRW=KFTC周四下跌达1%,跌至近两周低点,此前韩国央行意外降息,称经济状况疲弱.韩元一度低见1,152.5元,为6月29日以来最疲弱水准,之后略削减跌幅,国内收盘报1,151.5,周三收报1,140.9.[ID:nSB1662716]

台湾股市.TWII周四收盘重挫1.75%至7,130.93点;外资及陆资在台股大幅卖超134.45亿台币,连续第六日卖超,累计卖超302.72亿.[ID:nST0527139]

在国际主要货币方面,由于欧洲问题不断,加上美联储会议纪录协助美元指数.DXY在隔夜升至两年高位83.610,在亚洲交易时段略微回落至83.497.交易商表示,美元指数可能测试2010年高位88.71,欧元短期则会跌向1.20.[ID:nSB1662842]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.013 29.974 29.935-30.013 29.990 9.62 4.84

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.997 29.932 29.945-29.998 29.949 3.59 2.38

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.010/0.030 -0.015/-0.005

美元/台币六个月期 -0.145/-0.115 -0.185/-0.165

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