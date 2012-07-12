版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 11:24 BJT

〔台湾债市〕短钱充裕令RP利率持稳,惟交易商资金进出频繁

路透台北7月12日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持稳,近两日台债交易量放大,交易商调整部位频繁,多多少少影响到短钱调度,惟寿险和投信仍有余钱可供应,轧平资金缺口并不难.

另有资金调度人士指出,部分投信反应台湾菸酒公司赎回较大笔资金,推测为提前准备月中例行性支出,但场上短钱供应充足,利率也没有浮现走升的力道,预料受月中例行支出影响,明日赎回资金的公司行号会更多.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.75%间,与上日相同.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐