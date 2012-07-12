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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 11:32 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元站回1.2000,技术指标呈现超卖后进行修正

0312GMT * 盘中呈现卖超,相对强弱指标(RSI)低于25,慢性随机指标则在11以下 * 澳洲就业数据疲弱,促使汇价进行修正,欧元再度站上1.2000澳元 * 其后RSI逼近30,随性随机指标回到15 * 阻力在1.2035,若攻破则将上看1.2100 * 一旦超卖的技术指标完成修正,建议采取逢高出脱的策略 (完) --编译 龚芳;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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