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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 11:39 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格小涨,受全球经济增长疑虑支撑

路透新加坡7月12日电---美国10年期政府公债价格周四在亚洲市场小幅上扬,因澳洲就业数据疲弱增添全球经济增长放缓疑虑,并支撑对避险资产的需求. 10年期公债US10YT=RR价格约上涨4/32,收益率(殖利率)报1.499%,较纽约周三尾盘跌约2个基点.

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