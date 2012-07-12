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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 16:43 BJT

〔台湾央行〕共发行861.8亿台币存单,发行余额减少95.7亿

路透台北7月12日电---台湾央行周四公布,今日共发行861.8亿台币存单,相较存单到期金额957.5亿,存单发行余额减少95.7亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 784.0

91天期 0.93 57.0

182天期 1.05 20.8

央行上日共发行2,548.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,930.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周三当日超额准备为70亿台币;累计超额准备为负1,590亿台币,加计前期1%的超额准备为负989亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

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