版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 13:39 BJT

〔标题新闻〕日本瑞穗金融集团可能因五年前一桩16亿美元CDO销售案,面临民事指控--WSJ

注:CDO即担保债务凭证

WSJ为华尔街日报.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8IC0N1]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐