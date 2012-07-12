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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 13:54 BJT

〔台湾股市〕尾随地区股市颓势触一个月收盘低点,宏达电和台积电重挫

路透台北7月12日电---台湾股市周四下跌1.75%至一个月最低收位,尾随亚洲其他股市颓势,因对全球成长的忧虑加剧.宏达电(2498.TW)大跌,该公司稍早在一项专利官司中受挫.

加权股价指数.TWII跌126.98点至7,130.93点,开盘下跌0.23%.

宏达电重挫3.83%,美国国际贸易委员会(ITC)11日认定,宏达电向同阵营的Google(GOOG.O)移转而来的专利,不能用来控告苹果(AAPL.O)侵权.券商降评亦打击该股.

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