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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 14:03 BJT

〔路透基点〕永冠能源启动5,000万美元五年期首次贷款案--RLPC

路透香港7月12日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,台湾土地银行针对永冠能源科技集团推出5,000万美元五年期首次贷款案.

这项无抵押贷款由借方董事长和副总经理提供担保,包括A部分得以美元和台币动用的2,500万美元等值定期贷款,和B部分得以美元、台币和欧元动用的2,500万美元循环信用贷款.

美元和欧元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180个基点,台币贷款利率为较次级市场商业票据利率加码115个基点.税前利率最低为1.9%.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR差距超过30个基点,则借方将支付超出的利率.

受邀银行分为以下三个档次:

承贷至少1,000万美元的银行,先付费用为25个基点,获共同安排行头衔;

承贷500-900万美元的银行,先付费用为15个基点,获经理行头衔;

承贷300-490万美元的银行,先付费用为8个基点,获参与行头衔.

这项交易有20个基点的承诺费.

A部分有两年宽限期,每半年分七次等额偿还,平均期限为3.5年.

财务约束条款包括最低流动比率为1倍,最高债务比率为80%,最低利息覆盖率为1倍,最低有形资产净值为50亿台币.

筹得款项将作为再融资及运营资本之用.

回覆截止日期为8月3日.

借方上月在台湾证交所上市,主要生产球状石墨铸铁和灰口铸铁等高级铸造产品.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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