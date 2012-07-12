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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 14:18 BJT

〔日本股市〕日经指数收低1.5%跌破关键支撑位,受日央行政策决议影响

路透东京7月12日电---日本股市日经指数周四创下逾一个月来最大单日跌幅,跌破25日移动均线的主要支撑位,稍早时,日本央行仅宣布对宽松政策进行微调.

日经指数.N225跌1.5%至8,720.01点,突破25日移动均线切入位约8,790点,且为连续第六日下滑.东证股价指数.TOPX跌1.3%至747.49点.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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