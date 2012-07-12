〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
韩国央行周四意外宣布降息,因迹象显示该国经济遭遇诸多压力.韩国指标政策利率从3.25%降至3.00%,这是该行自2009年2月以来首次降息.[ID:nSB1661716]央行总裁金仲秀表示,周四降息的决定并未得到一致同意.[ID:nSB1662252]
日本央行周四一如预期维持货币政策不变,该行一致同意维持主要政策利率在0-0.1%不变,且未采取进一步放松货币政策措施.然而央行调整其资产购买及贷款计划,承诺买进更多短天期证券,同时降低其在固定利率市场操作的规模.[ID:nSB1662374]
美国联邦储备理事会(FED)周三公布6月会议记录显示,该行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.[ID:nSB1661552]
巴西周三调降指标利率至纪录低位8%,巴西央行政策委员会一致同意下调Selic利率0.5个百分点,符合预期.这是该行去年8月以来连续第八次降息,当时的Selic利率为12.5%.[ID:nSB1661954]
最新利率水准* 最近一次变动
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美洲
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点
巴西 Selic利率8.0% 2012年7月11日降50基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点
一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点
台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点
担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点
短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标3.00% 2012年7月12日降25基点
澳洲 隔夜拆款利率3.50% 2012年6月5日降25基点
马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点
新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点
泰国 一天期附买回利率3.00% 2012年1月25日降25基点
菲律宾 隔夜借款利率4.00% 2012年3月1日降25基点
印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点
附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点
瑞典 附买回利率1.50% 2012年2月16日降25基点
挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点
俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点
一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点
非洲
南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点
* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)
--整理 梁睿雪;审校 龚芳
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。