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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 15:21 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月12日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:焦点放在1.2152的支撑,若失守则将下看1.2000.短线阻力在1.2336,其上为1.2402美元.

美元/日圆:自79.14-80.10延展的区间不变.若掼破79.14,将形成关键性的空头走势,并下看78.79日圆.

美元/瑞郎:阻力在0.9852,若升破则表明将进一步上探0.9951.支撑在0.9686瑞郎.

英镑/美元:若跌破1.5461,则将下看1.5404.阻力在1.5578美元.

澳元/美元:汇价承压.若跌落1.0145,将下看1.0108.阻力在1.0329美元.

纽约 当日 今年来 2011年

0705GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2220 1.2237 -0.14 -5.60 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.32 79.73 -0.51 +3.09 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 96.91 97.57 -0.68 -2.67 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9825 0.9807 +0.18 +4.79 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5471 1.5501 -0.19 -0.41 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0215 1.0195 +0.20 +0.22 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0159 1.0253 -0.92 -0.65 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7902 0.7974 -0.90 +1.52 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.600 81.750 -1.41 +2.49 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.690 63.580 -1.40 +4.78 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 122.72 123.59 -0.70 +2.67 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2856 1.2847 +0.07 -2.06 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 吴云凌

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