日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透伦敦7月12日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:焦点放在1.2152的支撑,若失守则将下看1.2000.短线阻力在1.2336,其上为1.2402美元.
美元/日圆:自79.14-80.10延展的区间不变.若掼破79.14,将形成关键性的空头走势,并下看78.79日圆.
美元/瑞郎:阻力在0.9852,若升破则表明将进一步上探0.9951.支撑在0.9686瑞郎.
英镑/美元:若跌破1.5461,则将下看1.5404.阻力在1.5578美元.
澳元/美元:汇价承压.若跌落1.0145,将下看1.0108.阻力在1.0329美元.
纽约 当日 今年来 2011年
0705GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2220 1.2237 -0.14 -5.60 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.32 79.73 -0.51 +3.09 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 96.91 97.57 -0.68 -2.67 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9825 0.9807 +0.18 +4.79 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5471 1.5501 -0.19 -0.41 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0215 1.0195 +0.20 +0.22 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0159 1.0253 -0.92 -0.65 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7902 0.7974 -0.90 +1.52 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.600 81.750 -1.41 +2.49 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.690 63.580 -1.40 +4.78 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 122.72 123.59 -0.70 +2.67 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2856 1.2847 +0.07 -2.06 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 龚芳;审校 吴云凌
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。