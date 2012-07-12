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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 16:07 BJT

〔台湾汇市〕台币/美元收贬至逾五周低位,韩国意外降息带动

路透台北7月12日电---台币兑美元TWD=TP周四收贬3.9分报30.013元,创逾五周低位.受韩国央行意外宣布降息影响,韩元/美元KRW=于交易时段贬幅一度达1%,台币表现也同样呈现弱势,实质汇价一路往30元台币靠拢,尾盘并贬破30元整数关卡.

前次收盘低位为今年6月4日收报30.050元.

此外,无本金交割远期外汇(NDF)PNDF午后台币/美元波动也明显加剧,一个月期由上日收盘时的持平转为溢价约2分,六个月期折价也缩减约4-5分.(完)

--记者 林妙容; 审校 林高丽

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