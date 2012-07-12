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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 15:28 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎/欧元守在1.2上限不远处,欧洲危机不确定性继续发酵

路透苏黎世7月12日电---瑞郎兑欧元周四几无变动,关于欧洲因应债务危机进展的不确定性,令瑞郎/欧元守在瑞士央行设定的上限1.20不远处.

投资人买进瑞郎寻求避险,此前迹象显示德国法庭不会迅速就欧元区纾困基金议题做出裁决.

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