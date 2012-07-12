〔表格〕外资在韩国股市卖超2,430亿韩元,为连续第四日卖超

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透首尔7月12日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,430亿韩元,为接连第四日卖超,期间总计卖超金额达到9,205亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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7月12日 -243.0 -139.7 491.8
7月11日 -226.8 -13.2 230.6
7月10日 -116.2 -24.5 172.0
7月 9日 -334.5 -43.6 245.7
7月 6日 18.1 -160.3 188.0
7月 5日 14.0 185.8 -165.5
7月 4日 173.3 98.4 -148.8
7月 3日 24.5 311.1 -414.6
7月 2日 41.2 132.9 -145.7
6月29日 -154.5 297.3 -223.9
6月28日 -62.3 24.8 15.3
6月27日 -241.4 40.3 201.3
6月26日 -303.0 80.4 246.9
6月25日 -498.2 132.3 549.4
6月22日 -240.2 -4.1 732.1
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本月以来 -649.4 346.9 453.6
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今年以来 5,668.2 366.0 -2,787.1
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(完)
--编译 张若琪;审校 王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。