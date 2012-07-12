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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 15:58 BJT

〔新兴汇市〕韩国意外降息打击韩元,澳洲就业数据拖累亚洲货币

* 海外基金在韩国央行降息后抛售韩元,关注1,153-55水准

* 坡元兑马币因获利了结而下跌

* 印尼卢比走贬,受国内外银行操作影响

路透新加坡7月12日电---韩元周四引领新兴亚洲货币下跌,韩国央行稍早进行逾三年来首次降息,令市场大感意外;而其他亚洲货币走跌,则受澳洲就业数据下降,增添全球成长忧虑影响.

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