〔台湾债市〕公债殖利率全面收低,因韩国央行意外降息及台股重挫

路透台北7月12日电---韩国央行周四意外宣布降息一码,激励台湾公债殖利率全面收低,其中10年期101/5殖利率已连续第六个交易日收低,并创一个月来的盘中新低位.

市场人士表示,今天有利于台债多头的讯号较多,其中以韩国央行意外降息影响最大,五年及10年期主流券殖利率盘中立即下探今日低位.其次,包括台股收盘跌幅达1.75%、美国指标10年期公债殖利率处于历史低位附近等因素也都激励多头气势.

交易员预期,10年期公债101/5殖利率短线可能测试前波盘中低位--1.1650%.不过,因为台债殖利率目前已处低档,且距离央行九月理监事会议仍有段时日、央行召开临时理监事会议紧急降息的可能性又低,因此短线操作气氛强烈,不排除有短线反弹的可能性.

"今年台湾基本面又没有比韩国好,连韩国央行都觉得前景欠佳需要降息因应,那台湾就更不妙了,"大型证券资深交易员称.

外银交易员也说,韩国意外降息引发台湾央行可能降息的想像空间,加以五年期公债101/6将于下周二(17日)公开标售,最近空单量已达发行量300亿台币的三分之一,市场轧空气氛浓厚,料101/6得标利率将下修至0.90-0.91%.

韩国央行周四意外降息,为逾三年来首次;决定放宽政策的央行逐渐增多,因全球经济问题仍然存在.[ID:nST1662252]日本央行则于同日宣布,维持货币政策不变,并坚持日本经济正在逐步升温的看法,表明其相信即使没有更多刺激措施,国内需求稳固将有助于经济复苏持续.[ID:nST1662374]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO -1.60 0.9225 0.9225-0.9380 88.0

10 101/5 A01105=TWO -0.90 1.1754 1.1741-1.1854 319.0

台湾股市周四下跌1.75%至一个月最低收位,报收7,130.93点,尾随亚洲其他股市颓势,因对全球成长的忧虑加剧.[ID:nST0527075]

另一外银交易员表示,台股是否跌破7,000点是台债重要指标;证券商也指出,台债最近跟台股连动较深,股市气氛偏弱,基本上虽有利台债,然市场对台股后市看法分歧,所以台债方向也还需进一步观察.

至于美债指标10年期公债殖利率目前已近逼历史低位,前述证券交易员表示,目前美债走势仍有利于台债多头,主要因为美债殖利率往下趋势仍持续,且目前还未看到反转讯号.

美国指标10年期公债收益率周三跌至纪录低位附近,此前政府标售210亿美元公债,获得直接从政府购债投资者的旺盛需求.10年期公债US10YT=RR收益率在公债标售后一度跌至1.45%,较纪录低位仅高一个基点.此后反弹至公债标售前的大约1.50%左右水平.[ID:nST1661460]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1754

5 101/1 A01101=TWO 0.9280

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)