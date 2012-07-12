〔台湾债市〕公债殖利率全面收低,因韩国央行意外降息及台股重挫

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透台北7月12日电---韩国央行周四意外宣布降息一码,激励台湾公债殖利率全面收低,其中10年期101/5殖利率已连续第六个交易日收低,并创一个月来的盘中新低位.
市场人士表示,今天有利于台债多头的讯号较多,其中以韩国央行意外降息影响最大,五年及10年期主流券殖利率盘中立即下探今日低位.其次,包括台股收盘跌幅达1.75%、美国指标10年期公债殖利率处于历史低位附近等因素也都激励多头气势.
交易员预期,10年期公债101/5殖利率短线可能测试前波盘中低位--1.1650%.不过,因为台债殖利率目前已处低档,且距离央行九月理监事会议仍有段时日、央行召开临时理监事会议紧急降息的可能性又低,因此短线操作气氛强烈,不排除有短线反弹的可能性.
"今年台湾基本面又没有比韩国好,连韩国央行都觉得前景欠佳需要降息因应,那台湾就更不妙了,"大型证券资深交易员称.
外银交易员也说,韩国意外降息引发台湾央行可能降息的想像空间,加以五年期公债101/6将于下周二(17日)公开标售,最近空单量已达发行量300亿台币的三分之一,市场轧空气氛浓厚,料101/6得标利率将下修至0.90-0.91%.
韩国央行周四意外降息,为逾三年来首次;决定放宽政策的央行逐渐增多,因全球经济问题仍然存在.[ID:nST1662252]日本央行则于同日宣布,维持货币政策不变,并坚持日本经济正在逐步升温的看法,表明其相信即使没有更多刺激措施,国内需求稳固将有助于经济复苏持续.[ID:nST1662374]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/6 A01106=TWO -1.60 0.9225 0.9225-0.9380 88.0
10 101/5 A01105=TWO -0.90 1.1754 1.1741-1.1854 319.0
台湾股市周四下跌1.75%至一个月最低收位,报收7,130.93点,尾随亚洲其他股市颓势,因对全球成长的忧虑加剧.[ID:nST0527075]
另一外银交易员表示,台股是否跌破7,000点是台债重要指标;证券商也指出,台债最近跟台股连动较深,股市气氛偏弱,基本上虽有利台债,然市场对台股后市看法分歧,所以台债方向也还需进一步观察.
至于美债指标10年期公债殖利率目前已近逼历史低位,前述证券交易员表示,目前美债走势仍有利于台债多头,主要因为美债殖利率往下趋势仍持续,且目前还未看到反转讯号.
美国指标10年期公债收益率周三跌至纪录低位附近,此前政府标售210亿美元公债,获得直接从政府购债投资者的旺盛需求.10年期公债US10YT=RR收益率在公债标售后一度跌至1.45%,较纪录低位仅高一个基点.此后反弹至公债标售前的大约1.50%左右水平.[ID:nST1661460]
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1754
5 101/1 A01101=TWO 0.9280
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 高洁如/黄凯
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。