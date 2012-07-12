〔台湾货币市场〕短率持稳,惟资金依然分配不均

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
* 短率大致持平
* 资金分配不均
* 民间客户即能满足短票资金缺口
记者 李盈蒨
路透台北7月12日电---台湾银行间短率周四平稳,尽管全体银行的当日超额准备上日由负转正,惟银行间资金分配不均的情况仍然明显.所幸银行间资金供给不致匮乏,多打几通电话即能补平缺口,利率区间则持稳未变.
资金调度人士指出,继上周中国及欧洲央行降息后,今日韩国央行再度无预警降息,显示全球经济前景堪忧.市场表示,今日央行收受存单的态度与先前并无太大变化,但市场人士也不排除,未来台湾央行可能藉由公开市场操作,调控市场资金更为宽松,以刺激经济.
"9月才开央行理监事会议,现在讲还太早,不过要注意市场预期心理变化."一本地大型银行人士称.
交易人士并表示,在降息的心理预期可能随之升高之下,银行缺钱时若牵就借出一方的偏高利率,预料也不致太高,届时利率上扬幅度料将受限.
韩国央行周四出人意料宣布逾三年来的首次降息,因迹象显示该国经济遭遇诸多压力.近期全球有数家央行相继放宽政策.[ID:nSB1661716]
本地时间16:15隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=同上日,报0.509%;区间则落在0.388-0.70%,与上日相同.
一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.75%,亦同于上日.
**短票利率持平**
短票方面,票券商表示,今日发票量持平,民间客户资金供给即能满足用钱需求,与银行间为维系客户情谊亦承作少量交易,成交利率持于现有区间.
今日银行间30天内短票主要成交利率在0.85-0.87%,与大型公股银行成交在0.87%的区间高档,同于上日.
央行今日存单到期957.5亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]央行周五存单到期金额3,029.8亿.
下周央行存单到期共1兆1,285.2亿台币,依序为周一4,454亿、周二257.00亿、周三3,020.2亿、周四739亿及周五2815亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周三当日超额准备为70亿台币;累计超额准备为负1,590亿台币,加计前期1%的超额准备为负989亿台币.
**公债RP利率稳**
债市同业附买回(RP)利率则是持稳,近两日台债交易量放大,交易商调整部位频繁,多多少少影响到短钱调度,惟寿险和投信仍有余钱可供应,轧平资金缺口并不难.
另有资金调度人士指出,部分投信反应台湾菸酒公司赎回较大笔资金,推测为提前准备月中例行性支出,但场上短钱供应充足,利率也没有浮现走升的力道,预料受月中例行支出影响,明日赎回资金的公司行号会更多.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.75%间,与上日相同..(完)
--审校 林高丽
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。