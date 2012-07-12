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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 17:05 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超10亿台币

路透台北7月12日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 26.50 32.50 -6.00

票券业 1.00 5.00 -4.00

证券业 23.50 13.50 +10.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 黄凯

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