《美债周五展望》避险买盘带动公债收益率接近纪录低位,因担忧欧债危机

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 公债标售中,美国30年期公债得标利率处于纪录低位
* 指标公债收益率距纪录低位不远
* 交易商未受美国一周初请失业金人数大跌影响
路透纽约7月12日电---美国公债价格周四上涨,因欧债危机及其对全球经济影响的忧虑引发了避险买盘,带动指标公债收益率降至纪录低位附近.
公债价格在周四午后扩大涨幅,因续发的130亿美元30年期公债得标利率处于纪录低点.
"公债价格持续走强,"西雅图D.A. Davidson & Co固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley称,"欧洲无疑仍是影响因素,但目前焦点转至全球经济大幅放缓上来,许多央行不得不采取更多(货币)宽松政策."
周三续发210亿美元10年期公债时,这一前景引发旺盛买需,尽管得标利率处于纪录低位.包括大型投资基金在内的直接竞标方买入规模创纪录高位.
尽管周四标售30年期公债时需求强劲,但同周三标售10年期公债相比仍稍有逊色.
"尽管需求强劲,但不像昨天那样强劲,"纽约Cantor Fitzgerald策略师Justin Lederer称.
公开市场上,30年期公债US30YT=RR价格涨31/32,收益率从周三尾盘时的2.61%降至2.57%.
指标10年期公债US10YT=RR价格升11/32,收益率从周三尾盘的1.52%降至1.48%.该年期公债收益率距6月初触及的1.44%不远.根据路透收集的数据,1.44%是1800年代初期以来最低水准.
隔夜美国公债受到买盘提振,全球股市部分因对美联储暗示不会很快推出更多货币刺激政策失望而下跌.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三公布的6月会议记录显示,该央行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.[ID:nSB1661552]
年初以来就业状况不断恶化,失业率处于令美联储决策者担心的水准.
但周四公布的一周初请失业金人数暗示,就业状况可能不像一些人担心的那样糟糕.
美国劳工部周四公布,7月7日当周初请失业金人数下降2.6万人至为35万人,为2008年3月以来的最低.[ID:nEAPAC0DI5]一些分析师淡化了这一重大跌幅,指称受汽车业季节性因素影响,这可能只是暂时现象.
"鉴于全球经济放缓,欧债危机和扭转操作,美国公债应持续表现良好,"Lederer称.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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