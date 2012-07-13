〔企业并购〕日本广告巨擘电通以50亿美元并英国Aegis,拓展欧洲市场(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透伦敦7月12日电---日本广告巨擘电通(4324.T)将以32亿英镑(50亿美元)买下英国行销集团AegisAEGS.L,创下电通有史以来最大交易,希望藉由Aegis的欧洲及数位(数码)业务拓展海外市场.
电通将支付48%溢价锁定本项交易,显示其在国内成长萎缩之下,多么急于向外寻求成长.此前欧洲集团WPP (WPP.L)和Publicis (PUBP.PA)已在最近几年中收购对手.
Liberum Capital分析师Ian Whittaker说,此项交易价格为电通2012年全年获利预估的20倍,而WPP和Publicis的收购案为10-11倍.
分析师形容电通收购Aegis是策略上的完美结合,Aegis执行长Jerry Buhlmann最近几年已将集团成长转向亚太地区、美国、新兴市场以及数位业务.
"这项收购要约从其出价内容、成交可能性高、以及现金交易等方面来看,显示它是认真且有意义的接触,因此我们才和他们进入双边讨论,"Buhlmann谈到本案时说.
Aegis长久来被视为是潜在收购目标,不过多年来外界常将Aegis与法国集团Havas EURC.PA连在一起,因两家公司的最大股东均为法国金融家Vincent Bollore.Aegis的客户包括可口可乐、通用汽车和迪士尼.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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