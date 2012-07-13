〔企业并购〕日本广告巨擘电通以50亿美元并英国Aegis,拓展欧洲市场(更新版)

路透伦敦7月12日电---日本广告巨擘电通(4324.T)将以32亿英镑(50亿美元)买下英国行销集团AegisAEGS.L,创下电通有史以来最大交易,希望藉由Aegis的欧洲及数位(数码)业务拓展海外市场.

电通将支付48%溢价锁定本项交易,显示其在国内成长萎缩之下,多么急于向外寻求成长.此前欧洲集团WPP (WPP.L)和Publicis (PUBP.PA)已在最近几年中收购对手.

Liberum Capital分析师Ian Whittaker说,此项交易价格为电通2012年全年获利预估的20倍,而WPP和Publicis的收购案为10-11倍.

分析师形容电通收购Aegis是策略上的完美结合,Aegis执行长Jerry Buhlmann最近几年已将集团成长转向亚太地区、美国、新兴市场以及数位业务.

"这项收购要约从其出价内容、成交可能性高、以及现金交易等方面来看,显示它是认真且有意义的接触,因此我们才和他们进入双边讨论,"Buhlmann谈到本案时说.

Aegis长久来被视为是潜在收购目标,不过多年来外界常将Aegis与法国集团Havas EURC.PA连在一起,因两家公司的最大股东均为法国金融家Vincent Bollore.Aegis的客户包括可口可乐、通用汽车和迪士尼.(完)