〔纽约汇市〕欧元兑美元跌至两年低位,日圆上涨(更新版)

(新增文末表格)

* 在忧虑全球增长下,投资人规避风险

* 中国第二季GDP数据可能显示经济放缓至不到8%的增幅

* 美元上涨,但美联储行动的风险令升幅受限

路透纽约7月12日电---周四对全球经济放缓的忧虑促使投资人寻求安全,推高美元和日圆,且拉低欧元兑美元至两年低点.

韩国央行周四意外减息,此前周三稍晚巴西央行降息50个基点且澳洲就业率意外下跌,突显全球经济放缓的程度.

对美联储推出新刺激措施的预期落空,市场感到失望.周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的6月会议记录显示,该央行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.[ID:nSB1661552]

"这导致所有风险资产被抛售,"在纽约的BK Asset Management外汇策略部董事总经理Kathy Lien说.

投资人也在周五中国经济数据公布前持谨慎态度.中国第二季国内生产总值(GDP)增速预料将放缓至7.6%,将为2008-2009年金融危机以来最弱的增幅.

"美国、欧元区和中国经济同步放缓直指今年下半年将较上半年更艰难,"Lien说.

美元指数.DXY升至83.829,此为2010年7月来最高.美元指数最新升0.2%,至83.719.

欧元兑美元EUR=跌0.4%,至1.2185美元,据路透数据显示稍早低见1.2165美元,此为2010年6月底来最低.

关键支持位在1.20美元区域,若跌穿1.20,欧元将可能跌向其2010年6月触及的低点1.1875美元,此为2006年3月来最低.

多伦多Scotia银行的首席外汇策略师Camilla Sutton表示,欧元测试1.1875美元的低点预示着重大风险,但由于美联储有可能开始新一轮公债购买项目,这会打击美元,因此风险仅是暂时性的.

"只要第三轮量化宽松的可能性仍然存在,美元就难以真正长久地保持强劲,"她表示."因此,我们仍然预期欧元继续走低,但不会暴跌."

欧元兑日圆EURJPY=跌至六周低点96.40.欧元尾盘报96.65日圆,日内下跌1%.

欧洲央行(ECB)周四发布月报称,欧元区经济成长乏力,且"不确定性升高"令信心遭到打击,突显出该地区经济的脆弱.[ID:nSB1663250]

野村在研究报告中下调了欧元/美元的预估.该行预计欧元在第三季末和年末时分别跌至1.18和1.15美元,之前的预测分别为1.25和1.23美元.

今年迄今,欧元兑美元已经累计下跌5.9%,几乎是2011年全年跌幅的两倍.

**日圆强势**

美元兑日圆JPY=下跌0.5%至79.32日圆,之前日本央行由于深信强劲的内需将使经济保持复苏势头,即便全球增长放缓仍然推迟进一步放宽政策.

日本央行保持政策利率在0-0.1%的区间,尽管也的确调整了资产购买和贷款项目.

交易员称,技术支撑位在200日移动均线切入位79日圆附近.

美国劳工部公布上周初请失业金人数降至四年低点之后,美元兑日圆短暂上涨,不过由于部分汽车制造商推迟关闭工厂进行设备调整,数据可能有些偏差.

澳元兑美元AUD=D4收跌1.2%至1.0128美元,之前备受关注的澳洲统计局就业报告显示,6月经季节调整的就业人口减少2.7万人,路透预估为持平.

新西兰元兑美元NZD=D4跌1%,报0.7896美元.(完)

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2196 1.2237 -0.34 -5.79 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.28 79.73 -0.56 +3.04 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 96.70 97.60 -0.92 -2.87 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9840 0.9807 +0.34 +4.95 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5422 1.5501 -0.51 -0.73 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0186 1.0195 -0.09 -0.07 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0133 1.0253 -1.17 -0.90 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2005 1.2006 -0.01 -1.14 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7908 0.7893 +0.19 -5.05 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7895 0.7974 -0.99 +1.43 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.1053 6.1099 -0.08 +2.15 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4490 7.4773 -0.38 -3.73 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.0253 6.9932 +0.46 +2.00 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5728 8.5646 +0.10 -3.82 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/李春喜;审校 李军

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