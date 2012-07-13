《台湾报摘》--经济日报7月13日

* 头版头条:

--南韩昨日意外降息,韩元兑美元汇价更重挫逾1%,亚洲再掀货币竞贬风潮.为避免贸易对手韩国藉弱势汇率抢得出口报价优势,台湾中央银行昨天也放手让台币汇率贬破30元大关,台韩货币战争开打.

* 其他:

--元太(8069.TWO)董事长刘思诚昨日宣布,元太及子公司Hydis分别与日本夏普(6753.T)签订10年专利交互授权协议,据了解,夏普为承接苹果(AAPL.O)iTV订单,向Hydis取得广视角技术授权,元太将坐收权利金入帐.

--据透露,中国大陆最大的果汁制造商汇源果汁(1886.HK),将在台湾办理金额估逾2亿美元(约60亿台币)联贷,台湾银行已展开筹组银行团工作,若顺利成案,将可望是陆企直接在台联贷美元的首例.

--两岸空运协商大陆二、三线城市开放天空,"意外"触礁,交通部民航局长尹承蓬昨日表示,大陆方面提出须待航路、空域等条件改善,预计8月双方再谈.开放天空时程将延后,台湾航空业者新增航点航班的期望也落空.

--台湾工银(2897.TWO)集团董事长骆锦明昨日指出,台工银未来大陆集团总部将落脚天津,台工银天津办事处明年3月满一年后,也评估直接申设子行,以取得更灵活的登陆发展弹性,未来也将向两岸主管机关沟通争取工银业务松绑.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.