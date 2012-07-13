《台湾报摘》--工商时报7月13日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--大陆统计局预计于今日公布第二季经济成长,受到CPI下滑、外贸减弱等因素影响,市场预估8%的经济成长恐怕守不住,甚至下探7.5%的全年目标,而大陆政府为了维持经济成长,很可能会放松现有的房市调控政策,使景气在下半年反转.
* 其他:
--台湾本地银行前进大陆市场下周可望有好消息.在台湾银行获准开业后.国泰世华银、彰化银行(2801.TW)已完成台商企业人民币业务的筹设及检查,正在申请开办许可,银行局副局长邱淑贞昨日表示,下周有希望拿到银监会许可.
--联贷市场杀价竞争激烈,已牵动主要联贷银行调整联贷策略,未来除非担任管理或主办行,包括合库、一银、华银和台企银(2834.TW)等行库都已表态,对一般中低以下市场利率个案,宁可不参贷.
--中央银行豪宅管制令奏效,银行新承做豪宅贷款已降到个位数,6月底央行理监事会议之后,银行豪宅利率已飙高至2%以上,成数也下降到六成.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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