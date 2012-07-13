《台湾报摘》--工商时报7月13日

* 头版头条:

--大陆统计局预计于今日公布第二季经济成长,受到CPI下滑、外贸减弱等因素影响,市场预估8%的经济成长恐怕守不住,甚至下探7.5%的全年目标,而大陆政府为了维持经济成长,很可能会放松现有的房市调控政策,使景气在下半年反转.

* 其他:

--台湾本地银行前进大陆市场下周可望有好消息.在台湾银行获准开业后.国泰世华银、彰化银行(2801.TW)已完成台商企业人民币业务的筹设及检查,正在申请开办许可,银行局副局长邱淑贞昨日表示,下周有希望拿到银监会许可.

--联贷市场杀价竞争激烈,已牵动主要联贷银行调整联贷策略,未来除非担任管理或主办行,包括合库、一银、华银和台企银(2834.TW)等行库都已表态,对一般中低以下市场利率个案,宁可不参贷.

--中央银行豪宅管制令奏效,银行新承做豪宅贷款已降到个位数,6月底央行理监事会议之后,银行豪宅利率已飙高至2%以上,成数也下降到六成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.