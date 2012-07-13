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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 08:19 BJT

〔韩国股市〕指数因逢低买盘开高,中国经济数据成为焦点

路透首尔7月13日电---韩国股市周五因投资人回补而开高,上日遭逢与期权到期有关的卖压.不过投资人今日将关注牵动市场的中国经济数据.

0003GMT时韩国综合股价指数.KS11涨0.4%,报1,792.51点.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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