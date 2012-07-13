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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 08:38 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月13日-7月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月13日(五)

维也纳--维也纳联合研究所20周年庆典第四场会议:过去20年的经验教训,科索沃央行总裁Gani Gerguri将出席(0700).

维也纳--维也纳联合研究所20周年庆第五场会议:展望未来,阿尔巴尼亚央行总裁Ardian Fullani和塞尔维亚央行副总裁Bojan Markovic将与会(0845).

波哥大--哥伦比亚央行公布6月29日利率会议的会议纪录.

7月16日(一)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布最新的全球经济展望及全球金融稳定报告(1330).

越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至7月19日)

利隆圭--第19届非洲联盟峰会(最后一日).

布达佩斯--匈牙利央行总裁Andras Simor在有关预算的经济会议上讲话(0900).

7月17日(二)

南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第一天).

布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)/欧盟(EU)代表团将抵达布达佩斯,开始商讨金融增援(至7月25日).

东京--土耳其经济部长Zafer Caglayan率领企业代表团访问日本(至7月21日).

7月18日(三)

格鲁吉亚(乔治亚)第比利斯--格鲁吉亚央行举行货币政策会议.

南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第二天).

哈拉雷--津巴布韦(辛巴威)财政部长Tendai Biti向议会介绍半年预算情况(1230).

7月19日(四)

德国法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明计划.

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(最后一日).

7月20日(五)

墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.(1400) (完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 李婷仪;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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